Погода у п'ятницю, 1 травня, розділить Україну
Про те, чого чекати в різних регіонах країни повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, 1 травня короткочасні дощі з локальними грозами очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Крім того, місцями опади ймовірні в центральних областях, на Сумщині, Харківщині та Полтавщині.
В інших областях істотних опадів не передбачається.
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Температура повітря 1 травня у західних та північних областях передбачається помірною, +15… +20 градусів. Найтепліше буде в більшості центральних областей, на півдні і сході, там, згідно з прогнозом, повітря прогріється до +20 +24 градуси.
В Одеській області, та й взагалі на узбережжях морів, буде прохолодніше, місцями +13… +16 градусів.
Найтепліше буде в Луганській області, там майже літо, до +26 градусів.
В Київ травень принесе невелике зниження температури повітря. Вдень у п'ятницю очікується близько +17 градусів. Опади 1 травня малоймовірні. Вітер з південно перейде на північний.
У суботу, 2 травня в Києві знову потеплішає, але не надовго. Похолодання прийде вже у вівторок, а от у вівторок 5 травня, при тому зниження температури буде відчутним.
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