Російська актриса, відома по ролі Констанцію у фільмі "Д'артаньян і три мушкетери", зізналася в любові до президента РФ Володимира Путіна



Так, в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ Ірина Алфьорова зізналася, що вірить всьому, що показує російське телебачення, вона буде підтримувати Володимира Путіна і піде за ним "куди завгодно".

Актриса виправдовувала дії Путіна, заявила, що любить Росію і Путіна, а також все, що він робить, а ще вважає, що Путін повинен бути тираном і диктатором.

"Я люблю Росію і Путіна. Я люблю все, що він робить, я схиляюся, що б мені не говорили, я вважаю, що він повинен бути тираном і диктатором, інакше, без цього Росія розвалиться, а я її так люблю! Я за нього однозначно, і піду за ним куди завгодно", – сказала Алфьорова.

Алфьорова заявила, що не побоїться приїхати на Донбас, якщо її "туди покличуть".

Також раніше повідомлялося, що Ірина Алфьорова про анексії Криму, каже, що при українській владі там була суцільна розруха.

"Якщо говорити про Крим, так, я рада цій події. Путін зробив все грамотно. Якби не він, там була б катастрофа. Зараз починають приводити в порядок", - сказала Алфьорова.

Також у всіх бідах Росії вона винить виключно губернаторів, але ніяк не Путіна.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіянам урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

Також Politeka писала, що Лещенко поставив дикий ультиматум Україні: "Росія відразу Крим віддасть, якщо...".