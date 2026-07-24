Надбавка до пенсії з 1 серпня у Черкаській області оформлюється після подання заяви.

Надбавка до пенсії з 1 серпня у Черкаській області передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, а також для окремих категорій отримувачів відповідно до чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Підставою для призначення є Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Таке нарахування встановлюють окремо від основного пенсійного забезпечення. Його розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить від 23% до 40% відповідного показника.

Інформацію про це надає ПФУ.

Право на доплату мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, громадяни, відзначені чотирма й більше державними орденами після проголошення незалежності, власники почесних звань «народний» і «заслужений», лауреати державних премій, видатні спортсмени, космонавти, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність, а також борці за незалежність України у ХХ столітті, які були офіційно реабілітовані.

Окремою категорією залишаються матері, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. У випадках, визначених законом, таке право може перейти батькові, якщо саме він займався вихованням. Під час розгляду враховують і всиновлених дітей.

Надбавка до пенсії з 1 серпня у Черкаській області оформлюється після подання заяви разом із документами, що підтверджують особливі заслуги. Якщо пакет виявиться неповним, Пенсійний фонд повідомляє заявника про необхідність надати відсутні матеріали. За умови їх подання упродовж трьох місяців датою звернення вважається день першого подання заяви.

Документи дозволено подати особисто, в електронному форматі або поштою. Для поштових відправлень датою звернення вважають день, зазначений на штемпелі.

Після підвищення прожиткового мінімуму розмір доплати автоматично переглядають. Для борців за незалежність України у ХХ столітті діє окремий порядок розрахунку: після щорічної індексації з 1 березня 2026 року сума становить 5 667,51 гривні.

У разі смерті людини, яка мала таку виплату, непрацездатні члени родини можуть оформити відповідну надбавку. Її величина залежить від кількості утриманців і визначається чинними нормами законодавства.

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