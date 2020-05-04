Флагман українського флоту, фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів ракетні стрільби в Чорному морі

Про це повідомляє прес-служба Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Facebook. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Наголошується, що під час стрільб українські військові помітили танкер Росії в районі Голіцинських газових родовищ. Російський корабель спустив триколор з флагштока, щоб його не зафіксували українські моряки.

Таким чином, Росія пішла на порушення міжнародного морського права, зокрема її присутність кораблів в окупованих і стратегічно важливих районах.

Крім того, український фрегат помітив присутність в регіоні розвідувальних кораблів РФ.

Наголошується, що в рамках навчань екіпаж "Гетьмана Сагайдачного" виконував стрільби з артилерійської установки АК-100 і знищив умовного противника з автоматичної зенітної артилерійської 30-міліметрової установки – АК-630.

Вперше за кілька років фрегат провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16. Його використовують для забезпечення радіоелектронних перешкод: вони створюють так звані "хмари" і збивають з курсу наведені на корабель ракети.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму Росія провела масштабні навчання військової авіації. Літаки відпрацювали нанесення ракетних і бомбових ударів.

Нагадаємо, військову базу НАТО хочуть створити у Маріуполі, перші деталі: «в РФ станеться розрив сил».

Як повідомляла Politeka, військові РФ вторглися на територію України: яка область під загрозою, кадри ПП.

Також Politeka писала, що війська РФ запустили ракети в окупованому Криму, піднята авіація: деталі того, що відбувається.