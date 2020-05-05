Грузинський актор Вахтанг Кікабідзе висловився про анексію Криму

Він зазначив, що події у 2014 році можна було б визначити заздалегідь.

"Я не здивувався, тому що дуже довго нас телебачення тренувало по цій темі. Але все одно я не міг довго повірити в це. Я виріс зі знанням того, що Крим – це Україна", - заявив актор.

Також він підкреслив, що це була саме окупація, а не "історична справедливість", як стверджують в РФ.

"Хоча нам і розповідали, що цю територію Україні якийсь дідусь подарував. Ага, як Орджонікідзе свого часу наші території віддавав (Григорій Орджонікідзе, радянський державний і партійний діяч, член Політбюро ЦК ВКП (б) – КР). Це чистої води окупація. Ніякої історичної справедливості в цьому немає. В Росії дуже багато громадян радіє, що Путін починає окупувати якісь маленькі території. Їм подобається, що він – загарбник, а тих кому не подобається – таких дуже мало", - вважає актор.

Раніше Вахтанг Кікабідзе розкритикував російську агресію в Україні. Він упевнений, що росіяни розв'язали безглузду війну і незаконно окупували Крим.

«Маленьку країну погубити дуже легко. А більшу важко. Не треба було їм лізти в Україні, це не маленька країна, і вони дуже люблять свою батьківщину», - зазначив він.

Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з'явилося термінове заяву про кончину великого друга України.

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