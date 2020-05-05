Грузинський актор Вахтанг Кікабідзе висловився про анексію Криму
Він зазначив, що події у 2014 році можна було б визначити заздалегідь.
"Я не здивувався, тому що дуже довго нас телебачення тренувало по цій темі. Але все одно я не міг довго повірити в це. Я виріс зі знанням того, що Крим – це Україна", - заявив актор.
«Благаю, допоможи мені»: Україна попрощалася з відомою співачкою, за яку молилися 2 роки
Град, злива і шквали вдарять з новою силою, синоптики попередили про небезпеку: точний прогноз
Долар злетить з котушок, українців попередили про нові ризики: "у травні курс валют буде..."
"З понеділка перестане підпорядковуватися вся країна": Зеленський досягнув точки неповернення
Також він підкреслив, що це була саме окупація, а не "історична справедливість", як стверджують в РФ.
"Хоча нам і розповідали, що цю територію Україні якийсь дідусь подарував. Ага, як Орджонікідзе свого часу наші території віддавав (Григорій Орджонікідзе, радянський державний і партійний діяч, член Політбюро ЦК ВКП (б) – КР). Це чистої води окупація. Ніякої історичної справедливості в цьому немає. В Росії дуже багато громадян радіє, що Путін починає окупувати якісь маленькі території. Їм подобається, що він – загарбник, а тих кому не подобається – таких дуже мало", - вважає актор.
Раніше Вахтанг Кікабідзе розкритикував російську агресію в Україні. Він упевнений, що росіяни розв'язали безглузду війну і незаконно окупували Крим.
«Маленьку країну погубити дуже легко. А більшу важко. Не треба було їм лізти в Україні, це не маленька країна, і вони дуже люблять свою батьківщину», - зазначив він.
Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з'явилося термінове заяву про кончину великого друга України.
Як повідомляла Politeka, Кікабідзе вразив сміливим зверненням до Зеленському.
Також Politeka писала, що об'єднання Зеленського з Кікабідзе підбадьорив українців.