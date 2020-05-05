Актриса впевнена, що всього цього можна було уникнути

Російська актриса Лія Ахеджакова вважає, що Україна могла зберегти Крим і уникнути війни на Донбасі

За її словами, причиною всього стала відмова країни від ядерної зброї.



"Україна позбулася свого ядерного потенціалу і стався Крим (анексія Криму, – ред.). Якби у неї зараз був би ядерний потенціал, не було б Донбасу. Обожнюю Крим, але більше туди ні ногою", – наголосила актриса.

Актриса також вважає, що українці, можливо, ніколи не пробачать Росії її дій у Криму та на Донбасі.

Водночас вона впевнена, що війну на Сході України потрібно закінчити. До тих пір, поки йде конфлікт, годі розраховувати на нормальні відносини.

"Поки в Донбасі стріляють, поки гинуть люди, нічого доброго не буде", - впевнена Ахеджакова.





Раніше, в одному з інтерв'ю, вона висловила думку, що Росія пошкодує про незаконне захоплення Криму. Ось тільки станеться це нескоро, адже для цього потрібно кардинально "змінити систему". Лія Ахеджакова зазначила: попри конфлікт жителі Росії в більшості своїй не вважають українців ворогами.

"Дуже важко російських людей переконати, що Україна – наш ворог. Це дуже складно, тому що тут же українці, скрізь українські діаспори, в кожному місті, в кожному маленькому місті навіть, у великих містах тим більше. І Україна проникла до нас і серце, і душу, і шлунок, і мізки, і очі, і вуха. Куди ж подінешся? Це дуже складно все відрізати", - підкреслила артистка.

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