Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик засвітилися у російському фільмі «Здрастуй, брат, Христос Воскрес!» і вляпалися у грандіозний скандал

Зокрема, дісталося Усику, який заявив, що не збирається припиняти дружбу з росіянами, передає Politeka.net.

Боксер пояснив, що громадяни РФ не винні в конфлікті на Донбасі і в анексії Криму. Боксер вважає, що вина лежить на «царьках, які нагорі, чогось не поділили».

На слова Усика відреагував перша ракетка України Сергій Стаховський. У прямому ефірі Instagram-каналу Tribuna.com. тенісист зазначив, що фільм не дивився, але підкреслив:

«Ми живемо у вільній країні, де кожен може робити те, що він хоче, але цей фільм – це треш. Це цвях у труну України».

Слова відомих українських спортсменів тепер активно підхоплять пропагандисти, які просувають мантру про «громадянський конфлікт» на Донбасі, впевнений Становський.

«Вони кажуть, що царі сваряться, а люди вмирають. Але там регулярні війська Росії, це ж не царі, а реальні люди. Якщо б Путін з Порошенком прийшли і стали стріляти, то зрозуміло. Але коли тисячі солдатів приїжджають туди, коли артилерійські академії здають залік, стріляючи з Ростовської області по території України, це нормально? І вони про це знають, знають, де це знаходиться», – обурюється він.

На думку тенісиста, якби Ломаченко та Усик були адекватними, це стало б для України величезним плюсом.

«Якщо б хтось з них сказав: «Дивіться, люди, тут справу Гандзюк зливають, бо прокурорів переводять в підвішений стан, і вони не знають, чи буде у них робота, чи їх звільнять». Якби вони це зробили, це був би нереальний плюс для української громадськості, адже вони поширювали б меседж про те, що відбувається в країні і тоді нашій владі було б складніше говорити ті речі, які їм потрібно, тому що правда інша», – підкреслив Становський.

Проте спортсмени чомусь вирішили, що у них є якась своя паралель, вони живуть у своєму космосі, з жалем констатує тенісист.

Нагадаємо, Усик несподівано пригрозив українцям, які його критикують.

Як повідомляла Politeka.net екс-футболіст збірної України гнівно висловився про Усика: "Я навіть не знаю, як це...".

Також Politeka писала, що ветеран АТО наїхав на Усика за "дружбу" з Росією, відео: "Навіть не мавпа".