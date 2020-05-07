Найзворушливіші привітання з 9 травня прозвучать для наших героїв у День пам'яті і примирення 2020. Українці відзначають вже 75-ту річницю перемоги над німецькими загарбниками у Другій світовій війні 1939-1945 років. Politeka.net підготувала найяскравіші поздоровлення у віршах і прозі для ветеранів.

З 2016 року українці 9 травня святкують День Перемоги над нацистською Німеччиною в 1945 році. У 2005 році ООН затвердила нову міжнародну дату – День пам'яті і примирення на честь жертв Другої світової війни, в 2015 році його офіційно прийняла Україна. Однак багато українських ветеранів за старою традицією відзначають саме велику Перемогу над нацизмом. В цей день звучать щирі привітання з 9 травня, а також найкращі слова подяки за героїзм, відвагу і безсмертний подвиг солдатів.

Як це не сумно, але з року в рік залишається все менше живих ветеранів і людей, які застали війну. Тому дуже вшанувати живих героїв своєю увагою і привітати їх з Днем перемоги над нацизмом під час Другої світової війни.

В 2020 році 9 травня припадає на дні карантину через епідемію китайського вірусу, згідно з постановою Кабміну, всі масові святкові заходи заборонені. Якщо є можливість передати вітання з Днем перемоги ветерану особисто – слід дотримуватись обережності, адже літні люди знаходяться в групі ризику. Найбезпечніший спосіб – привітати їх по телефону або по відеозв'язку.

Джерело фото: beztabu.net

Красиві привітання з Днем перемоги 9 травня у віршах

За 75 років у світі з'явилося багато хороших віршів, присвячених Дню перемоги 9 травня. Вони покликані нагадати, що ж означає ця дата і яку жертву наші діди і прадіди принесли під час Другої світової війни. Пропонуємо гарні вірші для привітання з 9 травня. Їх можна надсилати ветеранам, родичам (тата, мами, брата, сестри), одному і колегам по роботі. Гарний вірш підійде, якщо потрібно підготувати офіційні або навіть прикольні поздоровлення, присвячені святу.

Ми знову прийдемо до вічного вогню,

Рокам ніколи пам’яті не стерти

Про тих, хто пережив страшну війну,

І тих, хто залишивсь в обіймах смерті.

Ми знову прийдемо до вічного вогню…

Із нами прийдуть і онуки й діти,

Щоб ветеранам до землі вклонитись,

Щоб вшанувати їхню сивину.

Нехай Господь дарує їм літа,

Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.

Нехай щороку зелень молода

Встеляє килимом стежки у завтра.

Джерело фото: gif-podarok.ru

***

Вже стільки літ і стільки зим,

Як відгримів той бій кривавий,

Вони ж ще там, на полі слави,

Уклін їм, мертвим і живим!

Спасибі вам, сивоголові,

Вітчизни-матері сини!

Немає правди у війни,

Вона лиш в мирі та любові!

Зупинись, прислухайся на мить —

Кричать з вогню і мати, і дитина,

Хай буде мир, хай більше не горить

У пеклі війн твоє життя, людино!

***

І живуть у пам’яті народу

Його вірні дочки і сини,

Ті, що не вернулися з походів

Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,

Котрим не судилось розцвісти,

Закликають мир ясний і спокій,

Як зіницю ока, берегти.

(В. Симоненко)

Дитячі вірші для привітання з Днем перемоги 9 травня

З кожним поколінням ми все далі віддаляємося від війни, зараз залишилося дуже мало живих очевидців тих жахливих подій. Дуже важливо передати пам'ять про Перемогу нашим дітям, щоб вони з початкової школи знали про подвиги предків і прагнули лише до світу. Для дітей краще вибирати душевні, короткі і легкі вірші, щоб вони змогли їх запам'ятати, а потім без зусиль прочитати привітання з 9 травня дідусеві, бабусі або знайомим ветеранам.

Привели шляхи-дороги

Наш народ до перемоги.

І солдати-дідусі

Посміхаються усі.

Це святе травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

(С. Гордієнко)

Джерело фото: bestgif.su

***

Ми завжди пам’ятаємо про вас —

Над нами спокій неба чистий.

З Днем перемоги раді привітати вас

В момент такий святково-урочистий!

***

В День перемоги хочу побажати,

Ніколи більше нам війни не знати!

Щоб більше наші діти і онуки.

Не брали автомати в свої руки!

Зворушливі поздоровлення з 9 травня у прозі

Привітати ветеранів та співвітчизників зі святом можна не тільки віршами, але і своїми словами. Гарна проза звучить дуже урочисто і підкреслює важливість моменту. Текст можна записати у вітальні листівки, а потім подарувати її близьким на згадку разом з теплими побажаннями. Короткий поздоровлення в прозі може бути дуже зворушливим і навіть довести до сліз. Такий тип привітань більше підходить для дорослих, його можна вимовити, як святковий тост.

Джерело фото: kievvlast.com.ua

З Днем Перемоги 9 травня! Велике свято з року в рік віддаляється від нас, ось вже 75-я річниця. Ми повинні завжди пам'ятати про подвиги наших батьків, дідів і прадідів, які вони зробили під час війни. Солдати, які перемогли нацистських загарбників, подарували нам свободу. Вони надихають бійців, які сьогодні захищають Україну на Сході. Вітаю з Днем перемоги і пам'яті, бажаю, щоб скоріше і назавжди запанував мир.

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З Днем Перемоги і Пам'яті! 9 травня здійснилася мрія мільйонів людей, які жили і гинули в боротьбі з загарбниками. Будь-які побажання меркнуть перед надією на мир і процвітання України. Пам'ятаємо про героїзм наших предків, які поклали своє життя на вівтар Перемоги у Другій світовій війні. Вітаю!

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Вітаю з Днем Перемоги! Бажаю щиро пишатися дідусями і бабусями, отвоевавшими нашу землю у німецьких загарбників. Навіть найпотужніша армія світу не змогла встояти перед їх патріотизмом, мужністю і любов'ю до Батьківщини. Нехай же пам'ять про ветеранів вічно живе в наших серцях, розпалюючись кожне 9 травня.

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Від усієї душі вітаю з 9 травнем і бажаю щасливо жити на рідній землі з гордістю за героїчне покоління, що перемогла Гітлера і його поплічників. Нехай більше ніде не буде місця війні, а в Україні запанує мир і благополуччя на всі часи.

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З глибокою повагою вітаю з Днем Перемоги 2020! Дякую вам за мужність і самовідданість під час Другої світової війни, за право жити у вільній країні без страху і принижень. Бажаю міцного здоров'я і обіцяю ніколи не згадувати геройський подвиг вашого покоління 9 травня щороку.

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