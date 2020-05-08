Погода в Україні готує настільки несподіваний поворот, що вражає навіть синоптиків

наступного тижня в Україні може випасти сніг, і не тільки в горах. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

А що стосується погоди на вихідних 9-10 травня, то вона буде більш звичною.

Так, у суботу температура повітря очікується на рівні +13… +17 градусів, на заході України буде +15… +20 градусів.

Також в цей день східних областях, Запоріжжі та Дніпрі прогнозують дощі і навіть місцями грози. Крім того, періодичні невеликі дощі пройдуть місцями в західній частині України.

А на решті території без істотних опадів.

10 травня в Україні дощі люб'язно чергуватися з сонячними проясненнями, тобто, якщо і будуть випадати, то періодично.

У неділю протягом дня температура підніметься до +15 +20 градусів, найтепліше буде на Заході до +18.. + 24 градусів.

Вітер у вихідні з західної переходити на південно-західний, помірний, на Сході поривчастий.

У Києві 9 травня без істотних опадів, 10 травня місцями дощ. Температура повітря в столиці в суботу +17, +18 градусів, в неділю очікується близько +20 градусів.

У понеділок у Києві вже буде +23 +25 градусів, у вівторок пройде дощ атмосферного фронту, а з середи похолодає до +14 градусів.

У вівторок в Україну з північно-заходу Європи прийде холодний атмосферний фронт, який принесе різке зміни погоди.

При цьому в західних областях цілком може піти сніг.

«Я, чесно кажучи, завжди згадувала, як сама потрапила під сніг у Києві 26 квітня 1987 року, але щоб у травні, то точно не пам'ятаю. Так що, як бачите, нас чекають цікаві, не завжди сприятливі, синоптичні події», - зазначила синоптик.

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