Подорожчання проїзду в Києві стало помітним для жителів передмістя, які щодня користуються маршрутками до столиці.

Подорожчання проїзду в Києві стало особливо відчутним на напрямку Вишгород-Київ, де вартість поїздки зросла до 60 грн, повідомляє Politeka.

Про нові тарифи стало відомо після появи відповідних оголошень у маршрутках, фото яких оприлюднили у соцмережах.

Зокрема, поїздка з Вишгорода до столиці після подорожчання проїзду в Києві коштує 60 грн, а до лікарні на вул. Богатирській пасажирам доведеться заплатити 30 грн.

Нові розцінки викликали активну реакцію серед пасажирів. Блогерка Ірена Вайтер, яка опублікувала фото оголошення, емоційно відреагувала на підвищення вартості, зазначивши, що така ситуація вже не виглядає смішною.

У коментарях користувачі почали порівнювати ціни з іншими напрямками та ділитися власним досвідом поїздок. З’ясувалося, що навіть після подорожчання проїзду в Києві, Вишгород не є найдорожчим маршрутом.

За даними з соцмереж, квиток із Борисполя до станції метро «Лівобережна» коштує 130 грн, із Вишневого до станції метро «Виставковий центр» на маршруті №721 потрібно заплатити 100 грн.

Стільки ж коштують поїздки з Обухова та Боярки до столиці. Із Ірпеня до столиці квиток вартує 80 грн.

Користувачі соцмереж активно обговорюють ситуацію та висловлюють невдоволення. Дехто звертає увагу на значну різницю між вартістю квитків у приміських маршрутках і комунальному транспорті.

У коментарях зазначають, що в межах міста можна проїхати значну відстань за 15 або 20 грн, тоді як у передмісті ціни значно вищі навіть на короткі дистанції.

Водночас частина дописувачів стає на бік перевізників і пояснює підвищення вартості зростанням цін на пальне. Користувачі нагадують, що витрати на обслуговування транспорту зростають, що безпосередньо впливає на тарифи для пасажирів.

