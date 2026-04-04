Подорожчання проїзду у Волинській області торкнулося одного з популярних серед місцевих жителів автобусних маршрутів.

Подорожчання проїзду у Волинській області пов’язане з суттєвим зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, через що діючий тариф більше не покриває операційні витрати перевізника, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Волинській області відбулося на автобусному маршруті № 251 «Підгайці - Забороль» з 1 квітня.

За інформацією з офіційної Фейсбук-сторінки Підгайцівської територіальної громади, за поїздку з Луцька до Підгайців доводиться платити вже 35 гривень, тоді як раніше квиток обходився пасажирам у 18 гривень.

У межах облцентру, а також для учнів шкіл, вартість залишиться на рівні 18 гривень. У громаді пояснюють, що підвищення тарифу є вимушеним кроком.

Нинішній тариф не дозволяє забезпечити закупівлю пального для виходу автобусів на маршрут, виплату зарплат водіям і персоналу, а також дотримання норм безпеки і технічного стану транспорту.

Якщо не йти на подорожчання проїзду у Волинській області, то перевізник змушений буде припинити обслуговування маршруту, оскільки робота в мінус не є фінансово спроможною.

У такому випадку процедура визначення нового перевізника може тривати 3–4 місяці, а маршрут залишиться без офіційного обслуговування.

Крім економічних причин, проблемою галузі залишається нестача водіїв, що частково пов’язано з мобілізацією до Збройних Сил України. Через це навіть новий перевізник навряд чи зможе забезпечити стабільність рейсів без підвищення тарифу.

Місцева адміністрація зазначає, що саме коригування вартості квитка дозволяє підтримати безперебійну роботу маршруту № 251 «Підгайці - Забороль» до стабілізації ринку пасажирських перевезень.

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Волинській області: як українцям оформити пільгу та на що звернути увагу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку: для кого змінили розцінки.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: які ціни діятимуть з березня.