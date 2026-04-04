Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають благодійні організації, які працюють з різними категоріями населення.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області можна отримати через низку благодійних фондів, повідомляє Politeka.

У регіоні працюють організації, які спеціалізуються на допомозі ВПО, а також надають підтримку дітям, пенсіонерам, жінкам і малозабезпеченим родинам.

Зокрема, допомогу у вигляді безкоштовних продуктів у Львівській області періодично надає БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ”. До них можна звернутися за телефоном +380673414688.

Тут підтримка орієнтована передусім на переселенців, які потребують базового продовольства та інших необхідних речей.

Ще одна організація, яка працює у цьому напрямку, це Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів”, де підтримку можуть отримати значно ширші категорії населення.

Йдеться про дітей, пенсіонерів, жінок, ВПО, а також малозабезпечені та багатодітні сім’ї. Для уточнення умов потрібно звертатися за телефонами +380965097557 та +380322767637.

Крім того, безкоштовні продукти у Львівській області надаються через Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ”. У цій організації допомагають людям, які дійсно потребують підтримки.

Звернутися можна за телефонами +380502596970 або +380630718146. Також працює Благодійний Фонд "Анни-Марії”, який підтримує малозабезпечені та багатодітні родини, дітей і внутрішньо переміщених осіб.

У більшості випадків організації не мають фіксованого графіка видачі продовольства, оскільки обсяги допомоги залежать від наявності ресурсів і підтримки від донорів.

Саме тому важливо попередньо уточнювати інформацію та дізнаватися актуальні умови отримання допомоги.

