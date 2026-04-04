Графіки відключення світла у Київській області на 5 квітня вводяться з метою підвищення надійності електропостачання.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла, які будуть тривати у Київській області на 5 квітня, в неділю, повідомляє Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Графіки відключення світла у Київській області на 5 квітня вводяться з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи в межах Миронівська територіальна громада. Через це світло зникне в селі Карапиші з 9 до 20 години на таких вулицях:

Максимівка — № 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 99

Мирна — № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 7, 9

Молодіжна — № 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 162

Незалежності — № /КТП 151, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 89А

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 97, 99

О. Ситника — № 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 144, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172

Феодосіївська сільська рада повідомила про вимкнення електрики в селі Лісники. Знеструмлення будуть з 08:00 до 20:00 за такими адресами:

Виноградна — № 1:1206, 2А, 3А, 6, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25А, 26, 27, 28А, 29, 31, 31А, 32, 32А, 33, 35, 36А, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 44А, 52, 53А, 54, 57, 59, 63А

Колгоспна — № 20

Лісна — № 1, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 32, 34, 52

Виноградний пров. — № 2, 3, 9, 9В, 12, 14, 14А, 15, 16, 17А, 17Б, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 41, 46, 39-А

Лісний пров. — № 5, 23, 28, 29, 31, 100

В межах Гатненська територіальна громада триватимуть вимкнення в селі Гатне з 14 до 16 години. Знеструмлення будуть на вулицях:

Березнева — № 3-Б

Добрий Дуб — № 41, 150

Козацька — № 24/24

Озерна — № :5008, :5041, :5059, 18, 28, 31, 34, 45-А, 61, 63, 65А

Покровська — № 20

Березневий пров. — № :5146, :5149, 3, 3-А, 3В, 4, 8, 10, 12, 19, 20, 21/кн:5124

Озерний пров. — № 4, 13, 13А, 13-Б.

Останні новини України:

