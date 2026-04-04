З 20 березня у Рівненській області відбулося подорожчання проїзду на приміських та міжміських маршрутах, повідомляє Politeka.

Причиною змін стало стрімке зростання цін на пальне та збільшення витрат на експлуатацію транспорту.

Начальник обласного управління інфраструктури та промисловості Федір Мисюра зазначив, що лише за останні два тижні літр бензину та дизеля подорожчав на 25 гривень. Через це частина рейсів стала економічно невигідною.

Тарифи зростуть із 2,25 грн до 2,80 грн за кілометр. Підвищення відбуватиметься поступово на всіх напрямках регіону, щоб забезпечити стабільність перевезень.

У профільному управлінні наголошують: без коригування ставок деякі маршрути можуть призупинити роботу, що спричинить скорочення сполучень між населеними пунктами. Нові ціни допоможуть уникнути масових скасувань та зберегти регулярність рейсів.

Перевізники радять пасажирам враховувати зміну вартості під час планування поїздок і перевіряти актуальні тарифи на офіційних сайтах транспортних компаній.

Таким чином подорожчання проїзду в Рівненській області є необхідним кроком для підтримки безперебійного функціонування транспорту та економічної стабільності регіону. Пасажирам рекомендують заздалегідь планувати маршрути та стежити за розкладами, щоб уникнути непорозумінь і зайвих витрат під час поїздок.

Крім того, в Рівненській області підвищення цін торкнулося й комунальних послуг.

Мешканцям рекомендують планувати витрати заздалегідь і враховувати зміни у тарифах, щоб пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області для сімейного бюджету.

