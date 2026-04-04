Остаточне підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області набуде чинності після завершення процедури громадського обговорення.

У Барській громаді оголосили про підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються збору, обробки та захоронення побутових відходів і охоплюють домогосподарства, установи та бізнес.

Нові ставки оприлюднило комунальне підприємство «Бар-Благоустрій». Середній платіж для мешканця наразі становить близько 22 гривень на місяць, після змін очікується приблизно 29 гривень.

Причини підвищення пов’язані зі зростанням цін на пальне, електроенергію, запчастини та оплату праці персоналу. Попередні тарифи, затверджені у 2021 році, вже не відображали реальні витрати підприємства.

За новим проєктом розрахункові ставки складатимуть:

Управління змішаними відходами — 216,10 грн/куб. м

Великогабаритні — 284,32 грн/куб. м

Ремонтні — 327,73 грн/куб. м

Захоронення — 53,71 грн/куб. м

Фахівці пояснюють, що тарифи обчислюються за кубометр і служать для розрахунку норм утворення сміття. Реальна сума у квитанції зазвичай буде меншою. Для підприємств та організацій встановлені окремі ціни; у 2025 році плата для юридичних осіб з ПДВ зросла з 26,78 до 40,80 грн.

Мешканцям радять ознайомитися з новими розрахунками та врахувати їх при плануванні сімейного бюджету. Остаточне підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області набуде чинності після завершення процедури громадського обговорення та затвердження міською владою.

Для зручності користувачів «Бар-Благоустрій» рекомендує завчасно готувати щомісячні платежі та контролювати нарахування, щоб уникнути непередбачених витрат. Паралельно спеціалісти радять встановлювати лічильники та слідкувати за показниками, що дозволяє економити і планувати витрати.

