У Київській області оголосили підвищення тарифів на комунальні послуги для вивезення рідких побутових відходів, що надає КП «Громада», повідомляє Politeka.net.

Коригування пов’язане зі зростанням цін на паливо, підвищенням мінімальної зарплати та збільшенням витрат на обслуговування спецтранспорту й очищення стоків на 11,8%.

Нові тарифи встановлено таким чином:

для населення — 225 грн/м³,

для інших споживачів — 246 грн/м³,

для комунальних підприємств, установ і організацій — 240 грн/м³.

У КП «Громада» підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області необхідне для стабільного функціонування підприємства та якісного обслуговування клієнтів. Це дозволяє покривати витрати на технічне обслуговування транспорту, матеріали для очищення та інші операційні потреби.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються протягом семи робочих днів від дати оприлюднення, до 17 березня 2026 року. Надіслати їх можна електронною поштою на kpgromada@ukr.net або за адресою: Київська обл., Фастівський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 1, кв. 49. Для довідок працює телефон 097-959-01-66.

Мешканцям радять завчасно планувати оплату, ознайомитися з графіком вивезення рідких відходів у своєму населеному пункті та перевіряти умови надання сервісу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області робить важливим контроль за споживанням ресурсів та своєчасну оплату, що дозволяє уникнути боргів і забезпечує безперебійну роботу системи.

Також наголошується на важливості своєчасного інформування мешканців про зміни тарифів, щоб уникнути непорозумінь та планувати витрати.

