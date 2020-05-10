З'явилися нові правила виходу на лікарняний під час карантину, які були опубліковані МОЗ

МОЗ вніс зміни в порядок видачі листків непрацездатності та встановив порядок видачі лікарняних особам, які перебувають на самоізоляції, а також обсервації.

Зміни були прийняті в зв'язку з роботою українців під час чинного карантину.

Так, на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення пандемії, тепер українці можуть відкрити лист непрацездатності у лікаря, який надає первинну медичну допомогу на підставі звернення і опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв'язку або інтернет-телефонії з обов'язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого.

На період тимчасового відсторонення від роботи осіб, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, які були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями, у разі неможливості здійснення тимчасового переведення за згодою на іншу роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб, листок непрацездатності видається лікарем-інфекціоністом або лікуючим лікарем на підставі результатів лабораторних досліджень центрів Міністерства охорони здоров'я України.

На період перебування застрахованої особи у самоізоляції, обсервації, у тимчасових закладах охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під контролем у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення вірусу також встановлюється й порядок видачі лікарняних листів.

Так, листок непрацездатності видається лікуючим лікарем на термін, визначений законодавством і галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я.

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