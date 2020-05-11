Дуже скоро українці почнуть отримувати так звані "листи щастя" за порушення ПДР

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, ця система мала запрацювати ще з 1 травня, але МВС вирішило відкласти запуск через обмежувальні заходи.

Відомо, що по алгоритму автоматичної фіксації порушень ПДР, спершу камера знімає перевищення швидкості, після чого дані передаються на комп'ютер поліцейським, які перевіряють державний номер транспортного засобу ймовірного порушника.

Так, порушенням вважається перевищення допустимої швидкості на 20 км + 3 км, які були закладені в якості похибки. Таким чином, в межах міста штраф отримають ті українські водії, хто перевищив швидкість у 73 км/год (якщо інше не визначено знаками), на трасах — 133 км/год і на магістралях — 153 км/год.

Після відеофіксації порушення правил і обробки даних у поліцейському Центрі, буде сформовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності водія-порушника. Цей документ надішлють по пошті на адресу реєстрації власника транспортного засобу.

При цьому, як розповідають в МВС, при оплаті штрафу у десятиденний термін з дати виписаної постанови українським водіям передбачена знижка 50%.

В МВС, у свою чергу, стверджували, що листи щастя планують вже відправляти українцям у травні.

"Якщо інспектор підтверджує, що все оброблено вірно, така постанова автоматично направляється адресату", – розповідав заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він також стверджував, що будуть штрафувати власника транспортного засобу. Якщо транспортом користується ще хтось, то тоді штрафи надійдуть безпосередньо порушника.

Але українців вже "спустили з небес", оскільки оскаржити "лист щастя" зі штрафом в суді буде дуже важко. За словами юриста Богдана Кушніра, силовики прописали всі варіанти, які можливі, для того, щоб притягнути власника транспортного засобу.

"...Якщо цей транспорт закріплена за юридичною особою, то буде нести відповідальність особа, яка в цій фірмі, за якою закріплений цей автомобіль, або безпосередньо сам керівник цієї юридичної особи", - розповів фахівець.

Нагадаємо, поліція почне таємно штрафувати українців без їх відома

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