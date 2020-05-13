Що потрібно знати простим громадянам

Незважаючи на ослаблення карантину, українцям нагадали про обов'язкові вимоги - носіння масок і дотримання дистанції

Як передеает Politeka.net, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, глава Кабміну нагадав, що з 12 травня в Україні почали поступово послаблювати обмежувальні заходи через епідемію китайського вірусу.

У цих умовах були відкриті салони краси, деякі магазини, запрацювали літні майданчики ресторанів і дозволили гуляти в парках.

Таким чином, з 12 травня Україна увійшла в режим адаптивного карантину. Це означає, що перший етап ослаблення заборон вже почне діяти з 12 травня, але кожен регіон може знімати або відновлювати обмеження, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація.

Але обов'язковими вимогами в умовах адаптивного карантину залишаються носіння масок і дотримання дистанції між людьми. Не варто забувати, що в силі залишаються штрафи за порушення карантинного або масочного режиму.

Повний список заборон для українців після 12 травня:

Масові зібрання та гуляння;

Знаходження на вулиці без маски і документів, які можуть підтвердити особу;

Переміщення по вулицях групами більше 2 людей;

Порушення режиму самоізоляції або обсервації;

Перебування у громадських місцях без супроводу дорослих, дітям до 14 років;

Відвідування спортивних, дитячих майданчиків і навчальних закладів.

Робота будинків престарілих, а також закладів по наданню палиативной допомоги;

Робота пунктів тимчасового перебування мігрантів;

Робота ресторанів, крім продажу на винос і літніх майданчиків;

Робота кінотеатрів і театрів, розважальних зон ТРЦ і фудкортов, спортивних залів і фітнес-залів.

Відповідно до законодавства, за порушення карантинного режиму передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Мінімальний штраф – від 17 тисяч гривень. Той працівник, який допустив порушення, може отримати штраф до 34 тисячі гривень.

Посадова особа підприємства, яке відповідає за забезпечення виконання та дотримання карантинних правил, ризикує бути оштрафованим на суму від 34 до 170 тисяч.

Більш того, за порушення санітарних правил або за порушення, яке могло спричинити поширення смертельного китайського вірусу – штраф від 17 до 51 тисячі гривень або ж арешт, обмеження волі.

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Як повідомляла Politeka, Кабмін спантеличив українців продовженням карантину після 22 травня: "маски натягнутий на інше місце".

Також Politeka писала, що Шмигаль приголомшив новими термінами запуску транспорту, страждати ще довго.