Радянський і російський актор театру і кіно Василь Лановий поділився своєю думкою, чому між РФ і Україною зіпсувалися відносини
Так, він вважає, що в цьому винні США.
"Те, що сьогодні в українсько-російських відносинах відбувається, викликає в мені неймовірну біль: кілька років Україна смішить весь світ, і мені як хохлу це гірко. Ні для кого не секрет, що режисерами тут виступають Сполучені Штати, так хіба можу я змиритися з тим, що мої земляки стають слугами, пішаками в руках американців? Боюся навіть думати про те, чим це загрожує обернутися в майбутньому", - заявив актор.
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За його словами, президент Російської Федерації Володимир Путін окупував український Крим через свою жадібность.
"Це кацапська жадібність і не від великого розуму це все робиться. Чому-то є люди, які кажуть, що ось там сидять такі мудрі, вони все прораховують. Вони всі дуже погано рахують. Буквально кожен їх крок — це в штангу. Вони відібрали Крим, але втратили Україну. Дуже розумний вчинок", зазначив він.
Також Подерв'янський висловив переконання, що все в конфлікт України і Росії йде так, як треба.
"Треба допомагати робити їм (Росії - ред.) як можна більше помилок, вони йдуть з зав'язаними очима до величезній ямі", — підсумував письменник.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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