Радянський і російський актор театру і кіно Василь Лановий поділився своєю думкою, чому між РФ і Україною зіпсувалися відносини

Так, він вважає, що в цьому винні США.

"Те, що сьогодні в українсько-російських відносинах відбувається, викликає в мені неймовірну біль: кілька років Україна смішить весь світ, і мені як хохлу це гірко. Ні для кого не секрет, що режисерами тут виступають Сполучені Штати, так хіба можу я змиритися з тим, що мої земляки стають слугами, пішаками в руках американців? Боюся навіть думати про те, чим це загрожує обернутися в майбутньому", - заявив актор.

Нещодавно ми писали, що український письменник Лесь Подерв'янський розповів, чому президент РФ Володимир Путін захопив Крим

За його словами, президент Російської Федерації Володимир Путін окупував український Крим через свою жадібность.

"Це кацапська жадібність і не від великого розуму це все робиться. Чому-то є люди, які кажуть, що ось там сидять такі мудрі, вони все прораховують. Вони всі дуже погано рахують. Буквально кожен їх крок — це в штангу. Вони відібрали Крим, але втратили Україну. Дуже розумний вчинок", зазначив він.

Також Подерв'янський висловив переконання, що все в конфлікт України і Росії йде так, як треба.

"Треба допомагати робити їм (Росії - ред.) як можна більше помилок, вони йдуть з зав'язаними очима до величезній ямі", — підсумував письменник.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіян урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

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