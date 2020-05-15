Російська співачка Лоліта Мілявська заявила, що не побачила ознак війни в окупованому Донбасі
Як повідомляє Politeka.net, в квітні 2020 року знаменитість поділилася своїми враженнями під час інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, скрольте вниз).
Журналіст поцікавився у співачки, де бойовики дістають зброю, з якої обстрілюють українців на сході України. Лоліта Мілявська здивувалася цього питання. На її думку, зараз на Донбасі немає ніяких бойових дій.
"А хіба зараз йде війна?.. От я про неї не знаю", - заявила Вона.
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Виконавиця розповіла про свою поїздку на окуповані території. За її словами, на Донбасі немає військових блокпостів.
"Я не побачила війни, але я побачила міліцію, яка просто стежить за порядком", - зазначила Лоліта. "Я не проходила військові кордони, я не бачила гармати, я не бачила снайперів".
За словами співачки, найсильніше вона запам'ятала поганий асфальт, а от озброєних бойовиків по дорозі в Росію не було. Лоліта разом з командою без проблем виїхали у бік Ростова. Вона додала, що їхала в нічний час:
"Ми приїжджали вночі автобусом. Жодних супроводів, автоматників, військових – нікого не було. Наш автобус, апаратура, музиканти. Проїхали – все".
Лоліта Мілявська поділилася, що поїздка залишила після себе гнітючі враження. В особливості, розмови з місцевими жителями про конфлікт. Співачка звернула увагу, що поговорила, нібито, з простими людьми, а не з агентами РФ.
"моторошне Відчуття. Тому що ти спілкуєшся з людьми, які пережили стільки, що тобі за життя не пережити", - підкреслила Вона. - "Але вони не говорили, хто розв'язав. Але вони сказали, що вони назад в Україну не хочуть. Нікого завербованого поруч зі мною не було - все це тітки".
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