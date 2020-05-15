Поважають себе українці не повинні їздити в Росію



Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портніков (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)





"Я хочу звернутися до українських громадян. Там (в РФ - ред.) медом намазано? Ви не можете знайти собі місце роботи в європейських країнах? Вам точно треба принижуватися і працювати на людей, які не поважають вашу країну, ваше національну гідність, мову, які напали на вашу країну?", - не стримуючи емоцій заявив журналіст.

Він зазначив, що з 2014 перестав відвідувати Росію.

"Якщо ви будете туди їздити, росіяни будуть ставитися до вас так, як вони ставляться: «Ми їх вбиваємо, а вони їдуть і чистять наші туалети. Х*хлы прокляті! Які гроші варті того, щоб до вас ставилися як до людей третього сорту? За які гроші ви можете продати свою гідність? Ви говорите «Ми люди маленькі і нам все одно. Ми такі х*хлишки»… Ви не х*хлишки! Ви українці! Якщо ви не поважаєте себе, поважайте хоча б і нас і Україну!", - уклав він.

Раніше співачка Анастасія Приходько висловилася про відносини РФ і України

Співачка зазначила, що навіть не намагалася б налагодити будь-які відносини з РФ.

"У нас в принципі ніколи не було спільної мови. Якби він був, то люди в Росії стали б проти агресії Кремля. Я відповім за себе, не буду відповідати за народ. Я не хочу шукати спільну мову з людьми, які зробили мені погано. З цією владою. Не хочу ніяких переговорів, я б повністю ізолювала їх (росіян - ред.) від своєї країни, включаючи весь бізнес і так далі", - зазначила співачка.

Нагадаємо, Приходько пішла з музики в прокурори і нарвалася на гнів українців.

А ще Politeka писала, що зірки Анастасії Приходько більше немає, з'явилося тривожне звернення.

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