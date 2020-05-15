Україна має відгородитися від окупованих територій Луганської та Донецької областей високою стіною

Таку думку в інтерв'ю виданню «Гордон» у жовтні 2015 року висловив колишній радянський розвідник, який втік до Великобританії і став відомим письменником, Віктор Суворов.

Він упевнений, що жителі ОРДЛО ніколи не зміняться.

«Тільки стіна! Нікого в «ДНР» і «ЛНР» ви не перевиховаєте. Є речі, закладені генетично. Якщо люди так легко пішли на так званий референдум про так звану незалежність Донецької і Луганської областей, значить, стіну треба зводити вже сьогодні і відокремитися від цієї чортової ракової пухлини», – заявив він.

За його словами, за час війни Україна показала, що зможе прожити без цих регіонів, які мріють про «руський мир».

«Вже всі зрозуміли: Донбас не годує, а жене порожняк. Ви проживете і без нього, він вам не потрібен. Ті, хто за Україну, повинен зібрати речі, виїхати з «ДНР» і «ЛНР» назавжди, почати нове життя на мирних територіях», – наголосив письменник.

Суворов розповів, що до ментальної катастрофи на сході України призвів негативний відбір населення, який практикувався на території колишнього СРСР останні сто років. Люди, котрі не прийняли революцію 1917 року, або загинули, або виїхали за кордон. Перше покоління СРСР – діти тих, хто воював з більшовиками, або сидів, підібгавши хвіст. Потім Друга світова війна забрала найактивніших і героїчних, багатьох згноїли в таборах. Третє покоління – це діти тих, хто ніколи не виступав проти.

В Україні все було ще гірше.

«Гниди, які зараз, в умовах війни, продовжують красти і будувати корупційні схеми, – це нащадки тих, хто пройшов негативний відбір. Їх батьки та діди поводилися так само в 1941-му і 1917-му. Це страшно і моторошно. Але мені приємно усвідомлювати, що скільки б Україну не пропускали через сито негативного відбору, до кінця не просіяли: залишилися ті, хто дав нові сходи – перший і другий Майдан», – наголосив письменник.

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