Новий атмосферний фронт накриє Україну і принесе дощі у більшість областей



Як повідомляє Politeka.net, про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, у неділю, 17 травня, в Україні очікуються рясні опади.

Спочатку дощі пройдуть у західних, центральних і північних областях, а також на Одещині. Протягом дня опади пройдуть через центр України і до вечора досягнуть Харківської області, Дніпра та прилеглих районів, а вже вночі накриють східні регіони. Уникнути опадів зможуть тільки Крим і південні райони континентальної України.

Вітер буде помірним, західним. При цьому синоптик попереджає, що вже 18 травня пориви посиляться.

Вдень 17 травня температура підніметься до +14…+18 градусів у середньому по країні. Найтепліше буде на півдні, де очікується від +18 до +22. Найнижчі температури очікуються у Вінницькій і північних районах Одеської області. Там повітря прогріється до +10…+14 градусів.

У Києві у неділю також очікуються періодичні дощі. Температура складе +16…+18 градусів.

Діденко також попередила про те, що, за попередніми прогнозами, найближчим часом тепла в Україні чекати не варто. Так, в районі 22-23 травня в західних, північних і місцями центральних областях вночі можливі заморозки. Також синоптик зазначила, що в найближчі дні в Україні будуть царювати атмосферні фронти, сильні вітри і дощі.

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