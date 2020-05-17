Лікар Євген Комаровський розповів, скільки йому платять за інформацію, яку він надає

Як передає Politeka.net, про сокровенне він поділився відповідаючи на запитання від передплатників в Instagram. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Один з передплатників доктора поцікавився, скільки йому платить водоканал за те, що він постійно говорить про миття рук.

"А чому вас так хвилює водоканал? Чому вас не хвилюють виробники спирту? Виробники перекису або гліцерину? Виробники мила та миючих засобів для посуду? Я зараз заробляю як ніколи! У мене зараз просто дуже золоті дні", - не без іронії поділився Комаровський.

Також у доктора поцікавилися, чи є у нього особняк під Нью-Йорком

"Ні, у мене скромний особнячок в Харкові. Не заробив, але наполегливо над цим працюю, знімаючи серіал, відповідаючи на питання про вірус. І сподіваюся на вас, дорогі товариші, збагатиться", - пожартував лікар.

Раніше Євген Комаровський розповів про колективний імунітет.

Для прикладу медик вибрав хвороба - кір. За словами лікаря, вірус кору може розмножуватися тільки в організмі людини.

Якщо людина перехворіла, наприклад, кір і зробила щеплення від неї, то вірус не розмножується. Коли навколо з'являється багато людей, які мають імунітет до хвороби, то вірус зникає. Також, наприклад, і з натуральною віспою. Після того, як в світі не реєструється жодного випадку цих хвороб, то вважається, що кір людство перемогло.

Суть колективного імунітету полягає в тому, коли у популяції людей 95% стійкі до конкретного збудника і зараження припиняється.

Ці 95% мають імунітет, захищені від 5%, які залишилися, не пройшли вакцинацію.

Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".

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