Лікар Євген Комаровський розповів, скільки йому платять за інформацію, яку він надає
Як передає Politeka.net, про сокровенне він поділився відповідаючи на запитання від передплатників в Instagram. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Один з передплатників доктора поцікавився, скільки йому платить водоканал за те, що він постійно говорить про миття рук.
Маленька дочка Пугачової і Галкіна підкорила схожістю з батьком-шоуменом: "Красуня, копія тата"
Пітт переплюнув сам себе і розповів, чому проміняв Еністон на Джолі: "Котився у прірву"
Мокра обраниця Нагієва з «Кухні» подражнила принадами в купальнику: «Скромніше треба бути»
Долар готує різкий зліт: важливе попередження про курс валют, названо цифри і терміни
"А чому вас так хвилює водоканал? Чому вас не хвилюють виробники спирту? Виробники перекису або гліцерину? Виробники мила та миючих засобів для посуду? Я зараз заробляю як ніколи! У мене зараз просто дуже золоті дні", - не без іронії поділився Комаровський.
Також у доктора поцікавилися, чи є у нього особняк під Нью-Йорком
"Ні, у мене скромний особнячок в Харкові. Не заробив, але наполегливо над цим працюю, знімаючи серіал, відповідаючи на питання про вірус. І сподіваюся на вас, дорогі товариші, збагатиться", - пожартував лікар.
Раніше Євген Комаровський розповів про колективний імунітет.
Для прикладу медик вибрав хвороба - кір. За словами лікаря, вірус кору може розмножуватися тільки в організмі людини.
Якщо людина перехворіла, наприклад, кір і зробила щеплення від неї, то вірус не розмножується. Коли навколо з'являється багато людей, які мають імунітет до хвороби, то вірус зникає. Також, наприклад, і з натуральною віспою. Після того, як в світі не реєструється жодного випадку цих хвороб, то вважається, що кір людство перемогло.
Суть колективного імунітету полягає в тому, коли у популяції людей 95% стійкі до конкретного збудника і зараження припиняється.
Ці 95% мають імунітет, захищені від 5%, які залишилися, не пройшли вакцинацію.
Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".
Як писала Politeka, доктор Комаровський розкрив, чим загрожує залишати молодших дітей на старших: "Вкрай ризиковано...".
Також Politeka писала, що Україну накрили отрута і гар, доктор Комаровський видав інструкцію з порятунку: "Простіше всього...".