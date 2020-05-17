Колишня чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Твердохліб назвала боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка агентами Кремля

Свій коментар вона дала Gazeta.ua.

За її словами, частина населення України просто тихенько сидить під гаслом «щоб не було війни» і їм байдуже, буде незалежної України чи ні.

"Це головна проблема України. Поки Україна не подолає цю кумовскую зв'язок з ворогом, і зв'язок через діяльність російської церкви в Україні, Україна в небезпеці", - зазначила вона.

З приводу заяву боксерів про росіян, спортсменка відповіла:

"Безумовно, Усик і Ломаченко заслуговують своє «почесне» місце в базі «Миротворець», тому що свідомо пішли на цю пропагандистську провокаційну акцію".

Більш того, вона впевнена, що Олександр Усик був завербований ФСБ.

"Це було саме те пропозицію, від якого «неможливо відмовитися». Не сумніваюся, що представники російських спецслужб, так чи інакше, через служителів т. н. Московського патріархату, контактували і з Усиком, і з Ломаченко. Те, що Усик, з початком окупації Криму, «офіційно» узяв на себе певні зобов'язання перед ФСБ, сумнівів немає ні в кого", - зазначила Твердохліб.

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"Так, вони не ідеальні, як і кожен з нас. Вони можуть помилятися, як і кожен з нас, вони можуть бути далекі від реалій подій, що відбуваються на Сході", - зазначила вона і додала, що незважаючи ні на що Усик і Ломаченко - патріоти України.

Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

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