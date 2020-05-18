Російська актриса Лія Ахеджакова розповіла про загибель людей на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, артистка не стримала своїх емоцій під час інтерв'ю в програмі "Факти тижня з Оксаною Соколовою", яке дала в 2015 році (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За словами Лії Ахеджакової, Росія розірвала всі братські узи з Україною, коли почала війну. Актриса впевнена, що цей вчинок назавжди залишиться в пам'яті українців.

"Вже не можна говорити, що Україна - це братський народ. Це буде як з Польщею, коли Росія взяла участь разом з Гітлером у розділі Польщі. І це назавжди залишилося в народі на генетичному рівні – розстріл у Катині. І те ж саме буде з Україною. Те ж саме. Моїх глядачів, які мені вірили, перестріляли на Донбасі", - зазначила знаменитість зі сльозами на очах.

Лія Ахеджакова підкреслила, що Росія вже не може приховати дії своїх військ в Україні. Від рук терористів постраждали навіть ні в чому невинні діти:

"Дітей перестріляли... Везуть "Вантаж-200", а матері криком кричать. Везуть звідти, з Донбасу. Цього приховати не можна".

За її словами, окупанти обдурили жителів Донбасу і довели до повного зубожіння. Тепер люди страждають від голоду в повністю розорений регіоні і не знають, як бути.

"Їх хтось надув, розвів, пограбував, довів до стану помоечных якихось бездомних. Навіщо нам ця убога земля, яку ми розвалили, розворушили, споганили? Я не знаю, скільки часу тепер треба, щоб просто нагодувати людей, щоб вони не загинули від голоду на тій смітнику, яку ми там влаштували", – обурилася актриса.

Нагадаємо, що Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.

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