У центрі Києва вранці у понеділок, 18 травня прогриміли вибухи

Біля будівлі Головного управління СБУ розпочалася акція на підтримку активіста Сергія Стерненко, якого викликали для проведення слідчих дій. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Біля будівлі зібралося близько 300 осіб – в основному прихильників активіста. Також помічені нардепи від партії "Голос". На території багато правоохоронців. Поліція вже виявила у присутніх вогнегасник і горючу суміш.

Допит повинен був початися о 9:00, проте Стерненко з'явився пізніше приблизно на годину.

У СБУ кажуть, що підозра йому оголошувати не будуть. А інформацію про плани вручити йому підозра називають «спробою загострити ситуацію».

"Сергія Стерненка викликано на 9.00 18 травня для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на даний момент часу не пов'язані з повідомленням його про підозру", - йдеться в повідомленні спецслужби.

СБУ повідомила про підозру у хуліганських діях двох осіб, що напали на Стерненко в Одесі в 2018 році. Підозри пред'явлені за ч. 4 ст. 296 КК україни (хуліганські дії).

Після того як Стерненко зайшов у будівлю СБУ активіст Олексій Цимбалюк з іншими учасниками акції запалив фаєри і кидав шумові гранати, прогриміли вибухи.

Нагадаємо, увечері 24 травня 2018 року Стерненко чинив опір двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. В результаті один з нападників отримав смертельне поранення в живіт і помер.

Под зданием СБУ в Киеве активисты жгут файера и кидают шумовые гранаты. Участники акции протестуют против вручения подозрения фигуранту дела об убийстве, экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко. pic.twitter.com/VA7mGS4M2F — Сергей из Киева. (@SergUA63) May 18, 2020

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