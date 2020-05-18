У центрі Києва вранці у понеділок, 18 травня прогриміли вибухи
Біля будівлі Головного управління СБУ розпочалася акція на підтримку активіста Сергія Стерненко, якого викликали для проведення слідчих дій. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
Біля будівлі зібралося близько 300 осіб – в основному прихильників активіста. Також помічені нардепи від партії "Голос". На території багато правоохоронців. Поліція вже виявила у присутніх вогнегасник і горючу суміш.
Допит повинен був початися о 9:00, проте Стерненко з'явився пізніше приблизно на годину.
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У СБУ кажуть, що підозра йому оголошувати не будуть. А інформацію про плани вручити йому підозра називають «спробою загострити ситуацію».
"Сергія Стерненка викликано на 9.00 18 травня для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на даний момент часу не пов'язані з повідомленням його про підозру", - йдеться в повідомленні спецслужби.
СБУ повідомила про підозру у хуліганських діях двох осіб, що напали на Стерненко в Одесі в 2018 році. Підозри пред'явлені за ч. 4 ст. 296 КК україни (хуліганські дії).
Після того як Стерненко зайшов у будівлю СБУ активіст Олексій Цимбалюк з іншими учасниками акції запалив фаєри і кидав шумові гранати, прогриміли вибухи.
Нагадаємо, увечері 24 травня 2018 року Стерненко чинив опір двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. В результаті один з нападників отримав смертельне поранення в живіт і помер.
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