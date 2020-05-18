Відома співачка, переможниця "Євробачення" Руслана розповіла про величезну помилку українців

На її думку, в Україні ні в якому разі не потрібна українізація, оскільки наша країна і так достатньо сильна, щоб її задушити.

Народна артистка України Руслана Лижичко заявила про це 2017 року в ефірі програми "Свобода слова".

Крім того, співачка розповіла, як бачить майбутній розвиток української культури.

"Я виступала в Краматорську, там люди ходили з синьо-жовтим прапором. У мене немає ні ілюзій, ні стереотипів, що там щось потрібно українізувати. Я проти слова українізація. Колись в свій час була русифікація, і культуру нам нав'язували. Україна занадто сильна, щоб її задушити", - вважає Руслана.

За її словами, Україні зараз не вистачає культурної революції, яка повинна була відбутися відразу після Майдану в 2014 році.

"Всі люди зараз прагнуть отримати новий образ України, щоб ідентифікувати себе не тільки з вишивками. Мені не вистачає культурної революції. Давайте знімемо з себе шаровари", – сказала Руслана.

Також раніше повідомлялося, що українська співачка Руслана Лижичко зробила несподівану заяву про предків українського народу.

Так, вона заявила, що українці - нащадки шумерів, що населяли Південну Месопотамію у другому тисячолітті до нашої ери. Крім того, вона дорікнула українців, що вони користуються реферансами, сприймаючи себе - "залишками Радянської України".

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