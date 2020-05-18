Кому пощастить більше всього?

Друга половина травня продовжить засмучувати українців прохолодною погодою і періодичними опадами

Про це на своїй сторінці у Фейсбук попередила синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла, що у вівторок, 19 травня, з півночі на Україну прийде новий атмосферний фронт, який принесе з собою дощі. Опади очікуються в західних, північних і більшості центральних областей, а також на Харківщині.

При цьому на півдні країни, в Дніпрі з районами, а також у Донецькій і Луганській областях буде сухо. Невеликі опади увечері можливі тільки в Дніпропетровській області.

Вітер очікується західний, помірний.

Вночі температура опуститься до +6…+9 градусів, а на півночі – місцями до +3. Вдень у середньому по Україні +14…+20 градусів. На заході температура підніметься до +18…+24, на півдні – до +22, а в північних областях – лише до +9…+13 градусів.

У Києві вночі температура опуститься до +7 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть до +17. У столиці у вівторок очікуються опади.

Діденко зазначила, що з 19 травня в Україні розпочнеться похолодання. До вихідних погода буде прохолодною з періодичними дощами. Більш високі температури встановляться вже з наступного тижня.

Відзначимо, що раніше ми писали, що погода влітку буде вкрай нестабільною. На самому початку літа українців чекає традиційна спека, проте потім температура різко піде на спад. Подібні «гойдалки» протримаються до самого кінця сезону.

Аналогічно і періоди посухи будуть чергуватися з сильними дощами, які будуть супроводжуватись грозами, градом та шквальним вітром.

Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.

Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потріплять Україну, погода готує нове випробування.

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