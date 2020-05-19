В мережі показали, що чекає окупований Росією Донбас через кілька років

Відео опублікував журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На кадрах зафіксований колишній шахтарське селище Джантуха у самопроголошеній Абхазії. Відразу впадає в очі повна розруха, безлад і бруд. Частина багатоквартирних будинків пустує, їх напівзруйновані балкони зарості. На вулиці поруч з людьми гуляють свині.

«Приблизно так будуть виглядати через 10-15 років та шахтарські селища в ОРДЛО», - написав Казанський.

Відео викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. В інтернеті відзначають, що таке майбутнє може наступити в окупованих частинах Донбасу та Криму навіть набагато раніше.

«Навіть з райського місця РФ влаштувала саму звичайну смітник», «Еко-квартири. Думаю, це дуже дороге житло», «Це морок звичайно( але подруга живе в Абхазії і там так промиті мізки як в Севастополі і «ДНР» ( все хреново але вони вдома і в Грузію не збираються взагалі», «Через 4-5 років реально», «Через 5 років, через 10-15 там все перетвориться в пил», «Рузький мір у всій красі», «За що боролися... Ніколи не гнобили грузини, жили, як хотіли, просто жадібність згубила, пенсій російських захотілося, халяви. Ну, ось все і отримали», «Що бажали, те і отримають», «Так буде виглядати і Крим», - пишуть в коментарях.

Абхазия, бывший шахтерский поселок Джантуха.



Примерно так будут выглядеть через 10-15 лет и шахтерские поселки в ОРДЛО. pic.twitter.com/MUrooOCrly — Денис Казанський (@den_kazansky) May 18, 2020

Нагадаємо, окупанти звинуватили Україну в початку конфлікту на Донбасі: «Танки проти мирних жителів».

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