В Україні багато хто використовує функцію роздачі мобільного інтернету зі смартфона, що дозволяє підключати до нього ноутбук або планшет. Однак, Vodafone вирішив несподівано для багатьох обмежити цю можливість

Так у редакцію Знай звернувся обурений українець Антон, який розповів, як мобільний оператор Vodafone придумав зробити банальне і безкоштовне - вельми платним.

"Придбав пакет для особистих потреб, за 185 гривень. Сума немаленька і я планував собі роздавати інтернет на планшет і смартфон. Але не тут то було! Виявилося, у Vodafone ця функція стала платною! Я навіть не підозрював, що це можна зробити платним. Тобто, мало того, що я придбав пакет за пристойну суму, на ньому є включена кількість гігабайт - мені ще потрібно доплатити за те, щоб користуватися цими мегабайтами! Це просто незбагненно!" - обурився Антон.

Коли українець і користувач мережі Vodafone спробував роздати інтернет для свого планшета, то йому прийшло повідомлення від оператора:

"Роздача інтернет з вашого смартфона недоступна. Хочете роздавати інтернет? Підключайте послугу "Роздача інтернету на місяць за 50 гривень щомісяця"

Користувач мережі не повірив своїм очам - виходить, сплативши пакет послуг, Vodafone обмежує використання цих послуг - вирішив Антон.

"Це просто обурливо, збивати з людей гроші на таких банальних речах, та ще й під час карантину. Люди думають як виживати, як заощадити, в тому числі і на мобільному зв'язку. А тут оператор Vodafone накручує прибуток на рівному місці в найтяжчий для всіх українців час. Може вони вирішать незабаром брати гроші за з'єднання? Чи введуть список безкоштовних сайтів, а трафік на інші сайти зроблять платним? Після такого нахабства під час карантину ми вже нічому не здивуємося", - резюмує Антон.