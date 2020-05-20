Озвучена сума за кожен перепрацьований рік

Експерт розповів, чого чекати українським пенсіонерам в цьому році

За словами кандидата економічних наук, незалежного експерта, Олександра Хмелевського, кілька категорій пенсіонерів в цьому році отримають підвищення.

В першу чергу прибавку отримають ті люди, яких обійшла стороною травнева індексація. У цю категорію входять, люди, що отримують мінімальні виплати і підвищені пенсії, пише РБК.

З 1 червня по 1 грудня підвищення у розмірі 131 гривні отримають люди, у яких "соціальні пенсії". Це стосується тих, хто не напрацював достатнього стажу, але в пенсійному віці.

Як зазначив експерт, дані надбавки пов'язані з підвищенням прожиткового мінімуму. Так, мінімальна пенсія 80 тисяч осіб виростить до 1712 грн (на 74 грн) в липні. А в грудні - до 1769 грн (ще на 57 грн).

Надбавку отримають і пенсіонерки зі "зверхстажем", які працювали понад 30 років і пенсіонери - більше 35 років.

Як зазначив Хмелевський, пенсіонер зі стажем понад 35 років отримає за кожен понаднормовий рік 1% надбавки від мінімальної пенсії, наприклад, в липні надбавка складе 17,12 грн, а з грудня - 17,69 грн.

Крім того, пенсіонери з пенсією вище 4778 грн, яких не торкнулася остання індексація, і ті люди, які отримують виплати за спецзаконами - також можуть розраховувати на підвищення до кінця року.

Експерт підсумував, що такі пенсії жалюгідні копійки, адже вони набагато нижче зростання цін на продукти.

"Прожити на такі пенсії без допомоги родичів буде вкрай важко", - заявив Хмелевський.

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

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