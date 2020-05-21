Один з авторів "Квартал 95" Валерій Жидков показав своє карантинне дозвілля і потрапив у скандал

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, гуморист-кварталівець Валерій Жидков, як і інші українці, не сумує на карантині і з гумором намагається провести вимушену "відпустку".

Один з авторів студії "Квартал 95" вирішив зіграти на гітарі романс власного виробництва, присвячений жінкам, і голосно оскандалився.

Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соціальній мережі Facebook.

"Ах, з якою красунею ми сьогодні кружляли! Я таких і не бачив вже два місяці. Але буквально у вівторок всі салони відкрилися, і повернулася богинею звідти дружина!", - проспівав Жидков.

Але українці рознесли опухлого гумориста за дивний романс і за безглуздий сексизм в соцмережах.

"А Ви не хочете свою помилку природи забрати назад? Вам воно необхідне", "Якась дивна тенденція - висміяти жінок. Сексизм аж пре. Після його виступу, де він нібито займається "розведенням" жінок, перемикаю канал як тільки його бачу. Напевно хто-то в дитинстві образив його", "Від здрастє, до прощай ....від пригубив, до п'яний..як би, до мрій, а якщо жити, то голосно", "Оце паразит", "Валерій я так захоплювалася Вашим тонким гумором...", "Валерій, я думаю відхватиш від дружини...", - обурилися українці коментаря під відеороликом.

Карантинний романс від Валерія Жидкова "Ніч з красунею" Карантинний романс від Валерий Жидков: "Ах, с какою красоткой мы сегодня кружились! Я таких и не видел уже месяца два. Но буквально во вторник все салоны открылись, И явилась богиней мне от туда жена!" Gepostet von Студия "Квартал 95" am Mittwoch, 20. Mai 2020

Раніше ми розповідали, що Валерій Жидков похвалився красунею-дочкою. Самоізоляція дозволила гумористу надолужити згаяне, адже тепер він цілими днями сидіти вдома. Жидков вирішив не втрачати часу дарма, і зараз активно займається своїми дітьми.

На сторінці «Кварталу» в Instagram з'явилося миле сімейне фото Жидкова. На ньому сам Валерій валяється на свіжою весняною травичці зі своєю молодшою дочкою Софією. Тато з донькою щасливо розкинули руки і ноги, сформувавши на землі подобу зірки.

«Велика і Мала Ведмедиця Жидковых», - йдеться у підписі до фото.

«Валера, Ви справжній у всьому. Будьте здорові і щасливі!», «Це так мило», «А на сцені ви зовсім інше», «Ой принадність яка - і фото, і тато, і експеримент», - відреагували на сімейне фото фанати.

Нагадаємо, Жидков з «Кварталу 95» здивував зовнішнім виглядом: «скрутило вдвічі», особисті кадри.

Як повідомляла Politeka, Жидков з «Кварталу 95» показав, чим займається на карантині: «Слину підтягнув і...».

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