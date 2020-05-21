Письменниця Лариса Ніцой розкритикувала шанування російських письменників в Україні

Свою думку щодо Михайла Булгакова, Віктора Цоя, Володимира Висоцького і Олександра Пушкіна вона висловила "Главреду".



За її словами, вони є не чим іншим, як щупальцями "російського світу".

"Пушкін, Лермонтов, Достоєвський і т. д. - це все щупальця "російського світу" , які культивуються в Україні. Саме тому всі ці "щупальця" насаджується російська культура і російський світогляд. Чи повинні ми про всіх цих людей знати? Так, повинні. Але, коли в Україні не святкується 200-річчя Куліша, але святкується 200-річчя Пушкіна, це неправильно", - зазначила вона.

Письменниця зазначила, що Пантелеймон Куліш зробив неоціненний вклад у формування української мови.

"Для нас Куліш набагато вагоміше, бо "кулішівкою" ми, власне, і пишемо. І Шевченко писав "кулішівкою". Саме Куліш придумав фонетику, транскрипцію і все інше. А що таке Пушкін для України? Пушкін для України - це ніщо. Однак ми святкуємо знаменні дати Пушкіна, а Куліша - ні", - зазначила Ніцой.

За її словами, в Україні багато гідних артистів і письменників, яких потрібно вихваляти замість російських.

"Поки українці не цінують свого, поки вони російське ставлять над українським, все це, включаючи Пушкіна, слід розцінювати як щупальця "російського світу", - підсумувала письменниця.

Раніше Ніцой різко висловилася на бік дітей з окупованих територій.

За її словами, їх не можна приймати в дитячі українські табори, оскільки вони займаються пропагандою.

"Яким чином вони до нас потрапили і для чого цих дітей зводити з нашими українськими дітьми? Ви кажете, що нам потрібно виховувати нове покоління, але нам не потрібно зводити вже дітей лобами в таборах, які проповідують зовсім іншу позицію", - заявила письменниця.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.