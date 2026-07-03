Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 липня необхідні для перевірки стану обладнання та усунення потенційних несправностей.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 липня триватимуть через важливі роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Планові графіки відключення світла пов'язані з проведенням технічного обслуговування та ремонту електромереж. Енергетики пояснюють, що такі роботи необхідні для перевірки стану обладнання, усунення потенційних несправностей і підвищення надійності електропостачання, що дозволить знизити ризик аварій у майбутньому.

У зв’язку з проведенням АТ «ДТЕК Дніпропетровські електромережі» профілактичних робіт у межах Томаківської селищної територіальної громади (Чумаківський старостинський округ) відбудеться відключення електроенергії 04.07.2026 з 8:30 до 18:30 години у таких населених пунктах:

село Чумаки: вул. Центральна, Вишнева, Садова, Медова.

село Крутеньке: вул. Малинова, Набережна.

Світло вимикатимуть у селі Аули. Знеструмлять будинки з 08:00–18:00 години, що розташовані за окремими адресами:

Героїв Переправи — 5

Калинова — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/В, 2/Г, 2/Д

Центральна — 1, 1/1, 1/А, 1/И, 2, 2/Г, 2/Д, 19/В, 19/Г, 19/Д

Шевченка — 20, 24, 24/А, 24/Б, 24/В, 24/Г, 24/Д, 45, 47, 49

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 липня охоплять село Нова Зоря. З 08:00 до 19:00 без електроенергії тимчасово залишаться споживачі за адресами:

Південна — 52/А, 53, 57, 57/А, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 81/А, 86, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 102

У цей же день планові роботи проводитимуться і в селі Новий Шлях. З 08:00 до 19:00 електропостачання буде тимчасово припинене за окремими адресами за адресами:

Меліоративна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/А, 33, 33/А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45.

Джерело: Чумаківський Старостинський Округ

Джерело: Новопільська територіальна громада

Джерело: Аулівський cтаростинський округ

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