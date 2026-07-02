Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 3 липня пов'язані з проведенням енергетиками робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Жителів Дніпропетровської області попередили про планові відключення світла, які триватимуть упродовж 3 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 3 липня пов'язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об'єктах електромереж. Такі роботи необхідні для технічного обслуговування обладнання, своєчасного виявлення та усунення можливих несправностей, а також підвищення надійності електропостачання й запобігання аварійним ситуаціям.

Згідно з оприлюдненим графіком,у зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії 03.07.2026 року з 08:00 до 19:00 години в селищі Роздори вулиця Тиха, Залізнична та провулок Стадіонний.

Цього ж дня планові знеструмлення заплановані й у місті Синельникове. З 08:00–19:00 години без світла залишаться окремі будинки за такими адресами:

Садова — 116, 118, 120, 124

Дмитра Бараболкіна — 78, 78/А, 78/Б, 78/В, 78/Г, 78/Д, 78/З, 93, 95, 97, 97/А, 99, 101, 103/А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119/А, 121

Березнева — б/н

Перемоги — 26А

Щаслива — 26/А

Ринкова — 87/А, 87/Д, 87/Е, 87/Ж, 87/З, 87/И, 87/К, 87/к.І, 89, 90

Ярмаркова — 83, 83/А

3 липня роботи на електромережах у селі Майорка продовжаться. У період із 09:00–18:00 години електроенергію тимчасово вимкнуть за адресами:

Поповича — 8, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 23/А, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39

с-т Автомобіліст — 3

Окрім цього, 3 липня з 08:00 до 17:00 триватимуть ремонтні роботи в селі Новоолександрівка, де відключення торкнуться адреси: Шкільна — 14.

Також 3 липня планові відключення електроенергії відбудуться у селі Волоське. Роботи триватимуть із 09:00–18:00 години, а будинки надовго зануряться у темряву за всіма адресами.

Джерело: Роздорська територіальна громада.

Джерело: Новоолександрівська ОТГ

Джерело: Синельниківська міська рада

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