Без урахування сукупного доходу сім'ї грошова допомога для ВПО в Одеській області автоматично продовжується не для всіх.

З 1 липня 2026 року для ВПО почали діяти оновлені правила надання грошової допомоги в Одеській області, повідомляє видання Politeka.net.

Частина переселенців може втратити статус або соціальні виплати, якщо не відповідатиме новим вимогам чи своєчасно не оформить необхідні документи.

Зміни запроваджено відповідно до постанови Кабінету Міністрів №390 від 18 березня 2026 року. Частина нововведень набула чинності ще у квітні, однак основний пакет змін почав діяти саме з 1 липня. Відтепер Міністерство фінансів щомісяця здійснюватиме перевірку внутрішньо переміщених осіб щодо перебування за межами України понад 90 днів поспіль.

У разі підтвердження такої інформації довідку ВПО можуть анулювати незалежно від того, чи отримувала людина грошову допомогу.

Водночас уряд розширив перелік гарантій для окремих категорій переселенців. Зокрема, діти з числа ВПО зможуть отримувати державну підтримку незалежно від офіційних доходів батьків, якщо сім'я відповідає вимогам щодо майнового стану та місця проживання. Розмір допомоги на дитину становить 3000 гривень.

Також збільшено з 60 до 90 днів термін, протягом якого переселенці можуть відновити документи, втрачені через війну, без ризику припинення виплат. Максимальна тривалість отримання допомоги також зросла: замість чотирьох шестимісячних періодів тепер передбачено п'ять, що дозволяє отримувати підтримку до 30 місяців.

Оновлено й умови для непрацездатних переселенців. Особи, яким раніше припинили виплати через перевищення допустимого рівня доходу, можуть повторно звернутися за допомогою, оскільки з 2026 року граничний показник збільшено до 10 380 гривень на одну особу.

Без урахування сукупного доходу сім'ї грошова допомога для ВПО в Одеській області автоматично продовжується пенсіонерам із пенсією до 10 380 гривень, людям з інвалідністю І та ІІ груп, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, а також особам із їх числа віком до 23 років.

Для інших категорій отримувачів після автоматичного продовження виплат Пенсійний фонд проводить додаткову перевірку. Якщо буде встановлено невідповідність вимогам програми, виплати припинять уже з наступного місяця.

Термін подачі заяви на ретроактивні виплати вже минув (дедлайн був 1 травня та 1 червня залежно від категорії). Проте звертатися до ПФУ все одно варто - у такому разі допомогу призначать з місяця звернення, без компенсації за попередні місяці. Подати заяву можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

через застосунок "Дія" (комплексна послуга для ВПО);

поштою до територіального органу ПФУ.

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