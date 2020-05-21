Військовий хірург Олександр Данилюк врятував сотні життів військовим і цивільним під час війни на Донбассе

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на українські ЗМІ.

За інформацією журналістів, у лютому 2015 року Олександр опинився в оточенні під Дебальцевим. Як розповів герой журналістам, госпіталь 128-ї бригади потрапив під обстріл. Росіяни перехоплювали радіопереговори медиків і били по них із «Градів», просто під час прийому поранених.

«Все, що залишалося зовні, просто піддавалося прицільному обстрілу. І наші реанімобілі були зруйновані – сам транспорт, ліки, намети зі складами», – згадує лікар.

Бої не вщухали ні на секунду, а поранених ставало все більше. Коли з'ясувалося, що евакуація неможлива, Данилюк взяв скальпель і почав оперувати поранених у бліндажі, не звертаючи уваги на обстріл. В якості операційного столу служили дерев'яні нари, а в якості хірургічних інструментів використовувалися уламок пилки по металу, слюсарні лещата, дешевий налобний ліхтарик. Більше того, доводилося оперувати на колінах, в напівзігнутому положенні, оскільки можливості стояти в повний зріст не було в принципі.

У таких умовах за дев'ять днів він врятував життя 95 воїнів. Данилюк оперував не тільки військових, але і мирних жителів, постраждалих в результаті атак терористів, серед яких були діти. У будь-якій ситуації він зберігав посмішку на обличчі, за що отримав позивний «Смайл».

Найскладніша операція, яку провів Олександр з побратимами в таких жахливих умовах – поранений боєць 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Олександр Тарасюк, якому осколок ворожого снаряда розірвав печінку, прошив шлунок і застряг біля хребта. Операція тривала чотири години практично без знеболювання.

Замість відсмоктування для забору крові у пораненого використовували звичайний пластиковий стаканчик, а потім кров заганяли назад у вену.

Згодом лікарі не вірили, що таку складну операцію можна було успішно провести в подібних умовах. Військові медикиі взимку 2015 року зробили практично неможливе. Подібного в Європі не було з часів Другої світової війни.

Вже через годину після виходу Тарасюка з імпровізованого наркозу герої починали прорив з оточення

Повернувшись з війни, Олександр написав книгу зі спогадами про Дебальцеве під назвою «Ті, що втомилися боятися».

Сьогодні Данилюк – лицар ордена «Народний Герой України» і Людина з великої літери, за друге життя якій дякують врятовані ним побратими.

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