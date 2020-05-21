В кінці травня в Україні очікуються нічні заморозки і похолодання

Такий прогноз у себе в Фейсбук опублікувала популярний синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net.

За словами синоптика, в п'ятницю, 22 травня, температура вночі знизиться до 2-8 градусів тепла, а в західних областях і в Центрі України можливі нічні заморозки. Вдень буде значно тепліше, але очікуваної травневої спеки не передбачається. Стовпчики термометрів прогріються до 10-15 градусів тепла.

Окрім низької температури, настрій українцям зіпсує північний поривчастий вітер. На півночі і в східних регіонах пройдуть дощі, а в південних областях і на Закарпатті буде сонячно.

За словами синоптика, на решті території невеликі опади будуть чергуватися з проясненнями.

У Києві 22 травня буде холодно, вдень температура повітря прогріється вище 10-13 градусів. Сильних опадів не очікується, але можливі невеликі локальні дощі.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань обіцяв жаркий і посушливий травень. За його словами, травень повинен був стати найспекотнішим місяцем в цьому році. Але, як бачимо, тривалий прогноз Горбаня не підтвердився. На даний момент травень не радує українців високими температурами. Навпаки, приніс в країну дощі і похолодання.

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Як повідомляла Politeka, синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».

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