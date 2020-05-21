Відразу після відкриття кордонів українці не зможуть поїхати в Європу з туристичними цілями
Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, туристи не зможуть відправитися в країни ЄС в перший час, кордон відкриють тільки для іноземних громадян і українців, у яких є вид на проживання в іншій країні.
Поступово пункти пропуску будуть відкриватися. Вже прийнято рішення про відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою. У МВС зазначили, що відкривають пункти пропуску крок за кроком, точно так само, як і європейські країни.
«Але зараз їхати до Румунії або Польщі може тільки той, хто має паспорт цієї країни або вид на проживання. Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь в середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі», - пояснив міністр.
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Зазначимо, що більшість українських і західних чиновників закликають людей обережно ставитися до планування літньої відпустки, так як досі неможливо зробити надійні прогнози на липень і серпень. До того ж, багато туроператорів вже зараз попереджають туристів, що потрібно бути готовими до того, що рейси скасують.
Як відомо, з середини березня Україна обмежила роботу пунктів пропуску, в результаті чого їх можна було перетнути тільки на особистому авто.
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