Заяви про те, що на Донбасі бойовики самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" збираються наступати, почастішали останнім часом

Військовий оглядач Михайло Жирохов розповів, чого варто очікувати насправді, передає «Апостроф».

Він упевнений, що подібні заяви є інформаційним міхуром. "Армії Л/ДНР" – ширма для регулярних військ Росії, у них немає наступальних можливостей.

Експерт підкреслює, що збройні формування бойовиків – це лише "м'ясо", у них немає ні служби мобілізації, ні резервістів.

"…тобто весь їх наступальний порив скінчиться через три-чотири дні. Люди, які перебувають зараз в ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей – Ред.) зі зброєю в руках – це маріонетки, які ні на що не впливають. Тим більше, що ніяких військових маркерів майбутнього наступу немає", – підкреслив він.

Зазначимо, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилин стверджував, що через загострення на лінії зіткнення "війська Л/ДНР" приведені в повну бойову готовність.

Додамо, за минулу добу збройні формування Росії 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінського домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Втрат серед наших захисників результаті ворожого обстрілу не було.

За даними розвідки, 24 травня наші воїни знищили двох російських окупантів і не менше двох поранили.

Нагадаємо, українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" і "екстрасенсів" для ОРДЛО.

Як повідомляла Politeka, "російський світ" перетворив Луганськ у другий Чорнобиль: страхітливі кадри

Також Politeka писала, що у РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України: що повідомляють канали пропагандистів.