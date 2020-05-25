Погода в найближчі дні не збирається тішити українців теплими і сонячними днями, але скоро ситуація зміниться
Як повідомила синоптик Наталія Діденко, у вівторок, 26 травня, циклоничнисть над Чорним морем і Туреччиною принесе дощі в більшості областей України.
Температура повітря високою не буде. Найближчої вночі очікується від +6 до +12 градусів, а вдень від +13 +17 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та місцями у південній частині, де прогнозують від +17 до +20 градусів.
Невеликий або помірний вітер, згідно з прогнозом, буде північно-східного і східного напрямку.
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Погода в Києві у вівторок, 25 травня також буде дощовою і прохолодною. Вночі +10 градусів, вдень температура підніметься не на багато, прогнозують всього +14 градусів.
Невелике потепління прийде в Україну з середи, 27 травня.
Більш істотне потепління синоптик прогнозує 1-2 червня, тоді температура підніметься до +20 градусів і навіть вище.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що червень принесе в Україну справжнє літнє тепло - 4 числа повітря прогріється до плюс 28 градусів.
Разом з тим, кінець весни і початок літа в Україні будуть дощовими, місцями з грозами.
Українців попереджали, що такі різкі коливання температури в сполученні з дощовою погодою можуть викликати сонливість у метеочутливих людей.
Експерти пояснюють, що можливі й інші, більш серйозні наслідки. Оскільки в нормі значення температури тіла у людини постійно, а температура середовища змінюється весь час, організм повинен оперативно змінювати рівень виділення тепла.
При екстремальних термічних перевантаженнях у людини спостерігається порушення кровообігу та перевантаження роботи центрів центральної нервової системи. Вчені неодноразово вивчали всі факти нещасних випадків на дорогах. Виявилося, що при різких температурних перепадах смертність при дорожньо-транспортних пригодах зростає більш ніж на 10%.
Особливо шкідливе різке зниження температури, до якого організм не встигає пристосуватися. Таке зниження є навантаженням на нервову систему, імунну систему і систему кровообігу, а тому небезпечно для осіб, які страждають вадами серця, склероз судин, хвороби нирок, різноманітними хронічними захворюваннями запального характеру. Фізично і емоційно перевтомлені люди важче переносять зміну температури повітря.
Однак помірні коливання температури повітря не шкідливі і можуть розглядатися як сприятливий фактор, який забезпечує фізіологічно необхідну тренування організму і його терморегуляторних механізмів.
Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.
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