Відомий російський співак Олексій Піддубний, більш відомий під псевдонімом Джанго, зробив скандальну заяву про Україну

Музикант в інтерв'ю 2019 року для журналістів видання КП заявив, що Україна без Росії ніщо, а її існування стає під великим питанням. Крім того, на його думку, Україна нібито почне розсипатися на дрібні князівства".

"Україна без Росії-ніщо. Вона не зможе існувати без Росії, щоб не розсипатися на дрібні князівства, нескінченно ворогуючі з собою. Ви подивіться, що зараз там робиться? Це вже навіть не днище", - заявив любитель бойовиків "ДНР".

Крім того, він критично висловився про Україну, заявивши, що їй нібито ніколи не перетворитися на європейську країну. До всього іншого він розкритикував українців, за їх політичні погляди і вибір.

"Країна, яка вважає себе європейською, веде жорстоку полеміку. Ну, ви подивіться на обличчя української влади! Так їм усім можна в «Бісів» грати. Хочеться деколи кричати – українці, що з вами? Ті, хто в будь-якому іншому нормальному суспільстві вважався б маргіналітетом, сьогодні там правлять бал. Але якщо народ таке обирає, значить він цього заслуговує? Такий висновок", - резюмував музикант.

Раніше артист перед виступом на Донбасі побажав "жителям Новоросії" терпіння, а жителям України, яка, за його словами, зараз опинилася "у владі американських найманців" – розуму.

"Я вважаю, що "Новоросія", Донбас, "ДНР" перебувають на такому етапі розвитку, коли вже необхідно замислюватися про майбутнє, про будівництво держави", – заявив Джанго.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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