Військовий зарекомендував себе з позитивної сторони

В реанімацію 24 травня надійшов житель Вінниці з ножовим пораненням живота

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт поліції Вінницької області. Пораненим виявився 28-річний український боєць з військової частини №3008. Хлопцеві було всього 28 років.

Стверджується, що бійця знайшли на вулиці, а доставлений в лікарню він був приблизно о другій годині.

На жаль, під час надання медичної допомоги військовий помер.

Правоохоронці розпочали слідство за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.

На сторінці Військової частини в Фейсбук говориться, що загиблим виявився Андрій Карась, який проходив службу у військовій частині з 2016 року на посаді водія. Військовий виконував завдання в зоні проведення АТО/ООС і зарекомендував себе з позитивної сторони.

Нагадаємо, вночі 22 травня в Житомирській області орендар місцевого водоймища розстріляв з мисливської рушниці, вісім бійців АТО.

Дружина підозрюваного у вбивствах розповіла, що чоловіки посварилися через військову службу.

«Конфлікт розгорівся через слова його друзів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію», - стверджує Ольга.

Раніше повідомлялося, що у квітні в зоні ООС загинув боєць Леонід Скакуненко з позивним "Барон". Військового поховали 15 квітня на Дніпропетровщині.

Відомо, що військовий загинув під час ворожого обстрілу під Кримським.

"Барон" не дожив до свого 33-річчя всього десять днів.

Варто відзначити, що він почав службу ще у 2014 році по мобілізації до лав Національної гвардії.

Нагадаємо, виявилися бійцями Нацгвардії: фото з місця під Житомиром, де мисливець позбавив життя сімох друзів.

Як повідомляла Politeka, відправив на той світ сімох друзів: драма розігралася під Житомиром, перше фото з місця.

Також Politeka писала, що чоловік відкрив вогонь по перехожих в Києві, силовики пішли на штурм.