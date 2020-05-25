Вдова Богдана Ступки, Лариса Ступка висловилася про пенсії в Україні

Свій коментар вона дала виданню "Гордон" ще в 2015 році.



За її словами, на той час, її пенсія становила 4 тисячі гривень, яких їй не вистачало на життя.

"При Богдана Сильвестровича у мене була пенсія 800 грн. Потім і їх забрали. Через якийсь час підняли, зараз у мене 4 тис. грн, але все одно ні на що не вистачає. Пенсія не росте, а ціни на все піднімаються. Я тільки за квартиру 2 тис. плачу. І на ліки 1,5 тис. йде. На життя залишається всього 500 грн. А як жити далі? Я вже кажу онукові Дімі, що скоро будемо жебраками", - зазначила вона.

Крім того, вона назвала суму, на яку дійсно зможе прожити український пенсіонер.



"І коли люди мені говорять, що вони отримують пенсію тисячу гривень, пояснюю, що пенсіонер має отримувати по тисячі доларів на місяць. Кожен! Тому що перш, ніж піти на пенсію, вклав багато праці у цю країну", - вважає вона.

Раніше унук українського актора Богдана Ступки Дмитро висловився про конфлікт між РФ і Україною.

За його словами, Україна не ставала б призвідником цього самого конфлікту.

"Не знаю, хто винен, але мені здається, що ми не нападали на таку велику державу, як Росія. Тому зрозуміло, звідки ноги ростуть", — впевнений актор.

Також він зазначив, що Росія намагається відбирати території, нагнітає обстановку і лише сприяє його відсутності.

"Давно вже Росія говорила про Крим, навіть у дідуся ще запитували, коли віддамо Крим. Він завжди говорив: "Дайте хустинку, я вам заверну", — розповів він.

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