Росія військовими силами може спробувати прорвати водну блокаду окупованого Криму

Такий прогноз озвучили аналітики з The Jamestown Foundation.

За їх словами, гостра нестача прісної води може перерости в спроби російських окупантів силою пробити водну блокаду півострова.

Як запевняють у центрі, Кремль може виправдати чергову військову агресію "прагненням запобігти екологічної катастрофи в Криму".

Більш того, Росії на руку той факт, що цивілізований світ зараз відволікся на пандемію китайського смертельного вірусу.

"В регіоні запаси питної води скоротилися на 60%. Запаси цього найважливішого природного ресурсу будуть повністю вичерпані десь в липні або серпні. Ситуація створює серйозну кризу суспільної охорони здоров'я в Криму і може підштовхнути Москву почати нову військову акцію проти України", - йдеться у дРоссия готовит новое вторжение в Украину, в США предупредили: "Уже в июле..."оповіді американських аналітиків.

«Водна ситуація в Криму завжди була жахливою, а тим більше зараз. І, отже, не можна виключати можливість того, що Москва завдасть саме такий військовий удар, тим більше що російська влада в даний час можуть розраховувати на те, що решта світу буде відвернений пандемією вірусу. Більше того, Москва могла б розрахувати, що вона зможе уявити будь-який такий крок як «гуманітарний» жест, а не як явну військову агресію, що було б очевидно», - резюмував аналитичический центр США у своєму документі.

Раніше ми розповідали, що Крим виявився на грані екологічної катастрофи, про що свідчать опубліковані в мережі сумні кадри.

На опублікованих фотографіях – каміння, пісок і скелети риб там, де колись була вода. Як видно на знімках, рівень води впав просто критично, і столиця Криму опинилася перед загрозою залишитися без водопостачання.

За інформацією ЗМІ, об'єм води у водосховищах півострова зменшився практично в два рази в порівнянні з минулим роком

Нагадаємо, США запропонували Україні план по поверненню Донбасу.

Як повідомляла Politeka, Крим спіткала катастрофа, від глибоких водойм майже нічого не залишилося.

Також Politeka писала, що Крим спіткала екологічна катастрофа, води майже не залишилося: кадри