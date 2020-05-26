Російська співачка Лоліта Мілявська вважає, що Україна сама віддала Криму росіянам

Як повідомляє Politeka.net, знаменитост висловилася про приналежність півострова під час інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

Раніше Лоліта Мілявська заявила, що вважає Крим українським "в душі". Однак тепер співачка стверджує, ніби сенс її слів спотворили в ЗМІ.

"Відбувся викид, нібито я визнала Крим. Я не висловлювалася ні за, ні проти. Я сказала одну фразу: «Мені не важливо, які зелені чоловічки були, лише б не вбивали». Я не вимовляла слово «анексія»", - зазначила Лоліта Мілявська.

Знаменитість зізналася, що після своєї заяви потрапила на запеклу критику з боку жителів Росії. Тепер вона вирішила відійти від політичних питань і відноситься до окупації Криму нейтрально.

"Мене, коли запитують, чий Крим, я відповідаю: «Мій». Чому я повинна втручатися в політику, на якому заробляються величезні гроші?", - обурилася Лоліта.

Російська артистка вважає, що Україна втратила Крим. За її словами, Росія, нібито, вклала в півострів набагато більше ресурсів:

"Я не знаю історію, я її не вчила і принципово не вчу зараз, тому що історія настільки переписана. Я відсторонилася, оскільки не знаю, де правда. Україна Крим віддала, вона не вкладала в нього. Росія побудувала аеропорт і хоч одну дорогу".

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