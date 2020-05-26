Сьогодні виповнюється шість років з того дня, коли почалися бої за донецький аеропорт
Як передає Politeka.net, 26 травня прийнято вважати початком оборони ДАП, яка стала прикладом неймовірної мужності українських воїнів.
Почалися події в 2014 році, коли російська угруповання увійшла в аеропорт "Донецьк" і зайняла частину приміщень. На пропозицію скласти зброю і здатися наші військові відповіли відмовою і зав'язався бій.
Після того, як була задіяна штурмова і армійська авіації і проведена висадка десанту з української сторони троє наших воїнів тоді отримали поранення, а окупанти втратили близько 50 убитими, але все ж таки сили АТО взяли під контроль аеропорт.
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Українські військові утримували старий і новий термінали аеропорту, які регулярно окупанти штурмували.
Вже в грудні 2014 року був сильно розбитий старий термінал, а 13 січня 2015 року остаточно впала диспетчерська вежа, яку утримували українські воїни.
Українські бійці виживали в нелюдських умовах: їм доводилося буквально гризти лід, щоб втамувати спрагу.
22 січня 2015 року вцілілі воїни вийшли з терміналу, однак частина поранених потрапила в полон.
Оборона ДАП тривала 242 дні – з травня 2014-го до 22 січня 2015 року.
Раніше, учасник оборони ДАП десантник Анатолій Свирид висловився про українців.
За його словами, співгромадяни не бачать життя далі телевізора.
"Загинули кращі люди України. Я вважаю, що маю право пафосно говорити, тому що ми з прапорами і за прапори йшли воювати за наш гімн і народ. А наш народ живе телевізором і вибирає емоціями. З цього мені навіть соромно.", - заявив він.
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