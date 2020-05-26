Сьогодні виповнюється шість років з того дня, коли почалися бої за донецький аеропорт

Як передає Politeka.net, 26 травня прийнято вважати початком оборони ДАП, яка стала прикладом неймовірної мужності українських воїнів.

Почалися події в 2014 році, коли російська угруповання увійшла в аеропорт "Донецьк" і зайняла частину приміщень. На пропозицію скласти зброю і здатися наші військові відповіли відмовою і зав'язався бій.

Після того, як була задіяна штурмова і армійська авіації і проведена висадка десанту з української сторони троє наших воїнів тоді отримали поранення, а окупанти втратили близько 50 убитими, але все ж таки сили АТО взяли під контроль аеропорт.

Українські військові утримували старий і новий термінали аеропорту, які регулярно окупанти штурмували. Вже в грудні 2014 року був сильно розбитий старий термінал, а 13 січня 2015 року остаточно впала диспетчерська вежа, яку утримували українські воїни.