Всіх їх поховали в Києві

У Києві провели в останній шлях сімох воїнів, убитих на Житомирщині 22 травня

Як повідомляють в українських Телеграм-каналах, на прощання з нацгвардійцями прийшли сотні людей. Крім близьких на похорон прийшли товариші по службі, які тримали в руках червоно-чорні прапори та прапори батальйону імені Кульчицького, в якому загиблі служили добровольцями.

Всіх сімох військових поховали поруч у Києві на алеї, де ховають військовослужбовців. Всі побратими будуть лежати поруч один з одним. Прощання із загиблими Владиславом Мамиченком, Андрієм Москальцом, Володимиром Купріяновим, Ескендером Османовим, Романом Ханенком, Олександром Білоусом і Вадимом Федюніним почалося о 12 годині на Лісовому кладовищі і тривало кілька годин.

В мережі опублікували кадри з похорону, які ранять душу, адже відразу семеро чоловіків попрощалися з життям. І сталося це в тилу.

Нагадаємо, що 22 травня сімох нацгвардійців жорстоко розстріляли недалеко від села Новоселиці. Орендар місцевого водоймища розстріляв чоловіків, які відпочивали, з мисливської рушниці. З восьми чоловік втекти і вижити вдалося лише одному.

На даний момент однією з причин вбивства називають побутовий конфлікт. Вбивцю взяли під варту. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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